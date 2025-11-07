Присоединение к Авраамовым соглашениям соответствует стратегическим целям страны - МИД
Министерство иностранных дел Республики Казахстан объявило о присоединении страны к Авраамовым соглашениям, подчеркнув, что решение принято исключительно в интересах государства и полностью соответствует курсу сбалансированной, конструктивной и миролюбивой внешней политики республики, передает BAQ.KZ со ссылкой на ведомство.
В ведомстве отметили, что участие Казахстана в Авраамовых соглашениях будет способствовать укреплению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, а также отвечает стратегическим целям страны.
"Присоединение к Авраамовым соглашениям будет способствовать укреплению сотрудничества нашей страны со всеми заинтересованными государствами и, следовательно, полностью соответствует стратегическим целям Казахстана", — говорится в официальном заявлении МИД РК.
Казахстан продолжит последовательно выступать за справедливое, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, резолюций ООН и принципа "два государства для двух народов". Министерство подчеркнуло, что этот шаг отражает стремление страны играть активную роль в поддержании мира и стабильности в регионе и на международной арене.
