Призовой фонд – $1 млн: в Астане покажут лучшие AI-фильмы из 125 стран

В Астане проходит международный фестиваль Astana AI Film Festival (AAIFF 2026), посвященный фильмам, созданным с использованием искусственного интеллекта. 2 и 3 октября конкурсные работы впервые покажут зрителям на большом экране.

На международный конкурс поступило 8 067 заявок из 125 стран. В финал прошли 25 работ. Среди финалистов – авторы из США, Канады, Италии, Южной Кореи, Китая, Казахстана и других стран. Создатели конкурсных фильмов приехали в Астану для участия в фестивале.

Показы финальных работ пройдут 2 и 3 октября в кинотеатре Chaplin в ТРЦ MEGA Silk Way. Билеты доступны на Kino.kz и в Freedom SuperApp.

Общий фонд фестиваля составляет 2 млн долларов. Из них 1 млн долларов от корпоративного фонда Freedom Шапагат при Freedom Holding Corp. будет распределен между победителями в качестве призового фонда.

Еще 1 млн долларов предусмотрен в качестве инвестиционного капитала для перспективных AI-команд и развития производства и AI-экосистемы в Казахстане. Средства предоставил предприниматель и инвестор Баладжи Сринивасан – бывший технический директор Coinbase и экс-генеральный партнер венчурного фонда Andreessen Horowitz.

Финалисты покажут, как создают AI-кино

Отдельная часть программы пройдет 3 октября с 12:00 до 15:00 в Trading Hall МФЦА. Финалисты фестиваля проведут практические воркшопы по созданию фильмов с помощью искусственного интеллекта.

Авторы расскажут, как проходит весь процесс – от первоначальной идеи и разработки визуальной концепции до создания готового фильма. Они покажут работу с персонажами, локациями и референсами, а также продемонстрируют инструменты генеративного ИИ, которые использовали для создания отдельных сцен.

Участники смогут задать вопросы создателям фильмов и узнать, как современные AI-инструменты применяются непосредственно в кинопроизводстве.

Astana AI Film Festival проходит в столице с 1 по 3 октября в рамках AI Month – серии мероприятий, посвященных искусственному интеллекту.

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