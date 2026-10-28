Пробки в Астане сократились на 10-12%: какие дороги разгрузят и куда продлят LRT

Изменение рабочего графика госорганов позволило снизить транспортную нагрузку в Астане на 10-12%. Однако несколько крупных магистралей столицы по-прежнему остаются загруженными в часы пик. Какие меры принимают для борьбы с заторами, где построят новые развязки и куда планируют продлить LRT, выяснил BAQ.KZ.

Помогло ли изменение рабочего графика?

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны в ответ на запрос редакции BAQ.KZ сообщили, что перенос начала рабочего времени государственных органов и организаций квазигосударственного сектора помог снизить транспортную нагрузку.

«Перенос начала рабочего времени государственных органов и организаций квазигосударственного сектора позволил снизить транспортную нагрузку на 10-12%», – говорится в ответе ведомства.

По данным управления, изменение графика позволило равномернее распределить транспортные потоки в утренние часы пик и уменьшить интенсивность движения на дорогах.

Какие улицы остаются самыми загруженными?

Несмотря на принятые меры, в столице сохраняются участки с высокой интенсивностью движения.

По информации управления, наиболее загруженными в часы пик остаются проспекты Мангилик Ел, Кабанбай батыра и Туран, улица Чингиза Айтматова, а также участок улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Чингиза Айтматова.

Где построят новые развязки?

Один из проектов по улучшению дорожной ситуации – транспортный тоннель по улице Алматы на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Сауран, в районе Национальной библиотеки.

Его задача – обеспечить более прямое и непрерывное движение автомобилей.

«То есть по улицам Акмешит и Туркестан будут исключены перекрестки и транспорт на данном участке будет двигаться непрерывно, что увеличит пропускную способность улично-дорожной сети на данном направлении», – пояснили в управлении.

Кроме того, продолжается строительство двухуровневой развязки на пересечении проспекта Нургисы Тлендиева и улицы Шаймердена Бейсековой.

Ожидается, что она снизит транспортную нагрузку на улицы Акан Серы, Шаймердена Косшыгулулы и Кенесары, Кумисбекова, а также улучшит транспортное сообщение для жителей Коктала и Агрогородка.

Куда продлят LRT и сколько появится станций?

В пресс-службе CTS редакции BAQ.KZ рассказали о планах расширения сети легкорельсового транспорта.

Продолжение предусмотрено по трём направлениям:

по шоссе Каркаралы в сторону города Косшы;

по улице Сыганак до улицы Чингиза Айтматова, а также от улицы Улы Дала до улицы Мухамедханова;

от улицы Сыганак по проспекту Туран до проспекта Кенесары, затем по проспекту Женис до железнодорожного вокзала «Астана-1».

Общая протяжённость запланированных новых линий составит 26,51 километра. На них предусмотрено 20 станций, включая одну пересадочную.

Как уточнили в CTS, на линии № 2 запланированы восемь станций при протяжённости 9,13 километра, на линии № 3 – также восемь станций и 8,38 километра, на линии № 4 – три станции и девять километров.

Ещё одна станция будет пересадочной.

При этом сроки запуска новых участков не назвали.

Сколько будет стоить расширение LRT?

«Согласно законодательству, окончательная стоимость проекта определяется после экспертизы проектной документации», – сообщили в пресс-службе CTS.

В компании также отметили, что работы ведутся в рамках утверждённых направлений согласно графику производства работ. Однако конкретные этапы строительства и проектирования по каждому направлению не уточнили.

По данным городского управления транспорта, с момента запуска LRT Tarlan Astana пассажиропоток составил почти 11,5 млн поездок.

Ранее Женис Касымбек назвал пробки главной проблемой Астаны.