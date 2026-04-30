Проблемы безопасности работы алматинского метро поднял сенатор

Сенатор Галиаскар Сарыбаев в депутатском запросе поднял вопрос обновления подвижного состава и обеспечения надежной работы метрополитена.

Депутат обращает внимание на риски, связанные со срывом закупки новых поездов и требованиями их полной совместимости с действующей системой Алматинского метрополитена.

"В отличие от других видов транспорта, метрополитен не имеет резервной альтернативы: любые сбои в его работе непосредственно затрагивают десятки тысяч пассажиров и оказывают влияние на функционирование всей транспортной системы города. Считаю принципиально важным отдельно отметить, что в вопросах функционирования метрополитена недопустимо руководствоваться исключительно соображениями экономии. Речь идет о безопасности и жизнях наших граждан", - подчеркнул Галиаскар Сарыбаев.

Вместе с тем, сенатор отмечает отсутствие в публичном пространстве информации о комплексной оценке рисков при выборе поставщика подвижного состава для Алматинского метрополитена. Он подчеркивает, что ориентация на более дешевые решения без учета вопросов безопасности, совместимости и надежности может привести к росту эксплуатационных затрат и снижению устойчивости работы системы.

"Проводилась ли комплексная оценка рисков обновления подвижного состава Алматинского метрополитена, включая вопросы безопасности, совместимости и устойчивости системы? Какие выводы сделаны по итогам признания закупки несостоявшейся и какие меры планируется принять для ее повторного проведения? Какие риски могут возникнуть при эксплуатации подвижного состава разных производителей в одной системе? Как будет обеспечена бесперебойная и безопасная работа метрополитена в условиях роста пассажиропотока и расширения линии? Планируется ли разработка долгосрочной стратегии обновления подвижного состава с приоритетом безопасности, совместимости и устойчивости системы?", - задался вопросами сенатор.

Ранее депутат Сената Нурлан Бекенов на пленарном заседании заявил о сохраняющейся угрозе паводков. По его словам, в зоне риска остаются сотни населенных пунктов, а меры защиты не дают устойчивого результата.