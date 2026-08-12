В июле 2026 года в Казахстане зарегистрировали 37 158 сделок купли-продажи жилья.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, по сравнению с июнем их количество сократилось на 4,9%.

Где чаще всего покупали жилье

Лидерами по количеству сделок стали Алматы – 7 263 сделки, или 19,5% от общего числа, и Астана – 6 999 сделок (18,8%).

Третье место заняла Карагандинская область, где зарегистрировали 2 688 сделок, или 7,2%.

Меньше всего сделок пришлось на область Улытау – 311, или 0,8% от общего количества.

В каких регионах выросли продажи

Несмотря на общее снижение, в ряде регионов количество сделок в июле выросло по сравнению с июнем.

Наибольший рост зафиксирован в Шымкенте – 14,2%, Западно-Казахстанской области – 14% и Жамбылской области – 11,5%.

При этом самое заметное снижение отмечено в Мангистауской области – 33,7%, Карагандинской – 28,7% и Туркестанской – 22,4%.

Какие квартиры пользуются спросом

В июле зарегистрировали 28 575 сделок с квартирами в многоквартирных домах. Это 76,9% от общего количества сделок с жильем.

По сравнению с июнем число таких сделок уменьшилось на 2,9%, или 857 сделок.

Больше всего квартир продавалось в Астане – 24% от общего числа сделок, Алматы – 23,4% и Карагандинской области – 7,8%.

Наибольшим спросом в июле пользовались двухкомнатные квартиры – по ним зарегистрировали 11 056 сделок.

Что происходит с частными домами

Продажи индивидуальных домов снизились еще сильнее. В июле зарегистрировали 8 583 сделки, что на 10,8%, или 1 038 сделок, меньше показателя июня.

Рост продаж индивидуальных домов отмечен в Жамбылской области – 9,9%, области Жетысу – 7,3% и Шымкенте – 5,3%.

Наиболее существенное снижение зафиксировано в Мангистауской области – 49%, области Улытау – 47% и Карагандинской области – 32,9%.

Как изменился рынок за год

По сравнению с июлем 2025 года количество сделок купли-продажи жилья сократилось на 6,5% – с 39 742 до 37 158.

Наибольший рост за год отмечен в области Улытау – 25,9%. Самое значительное снижение наблюдалось в Кызылординской области – 21,4%.

В целом за январь-июль 2026 года количество сделок купли-продажи жилья снизилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее сообщалось, что для многих молодых семей покупка собственного жилья остается одной из главных финансовых целей. Однако рост цен на недвижимость, необходимость накопить первоначальный взнос и требования банков к доходам делают получение ипотеки все более сложной задачей.

В Казахстане сегодня действует несколько ипотечных инструментов, которыми могут воспользоваться молодые семьи и специалисты. Одни программы ориентированы на тех, кто уже успел накопить значительную сумму, другие позволяют начать с первоначального взноса в 10-20%. При этом часть предложений доступна по всей стране, а отдельные программы реализуются на региональном уровне.

Условия заметно различаются: отличаются требования к первоначальному взносу, процентным ставкам, максимальной сумме займа, типу приобретаемого жилья и категории заемщиков. Поэтому при выборе ипотеки важно учитывать не только размер ставки, но и собственные накопления, доход семьи и предполагаемую кредитную нагрузку.

В материале BAQ.KZ разбираемся, какие ипотечные программы сегодня могут рассмотреть молодые семьи в Казахстане и кому подходит каждая из них.