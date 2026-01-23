Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал текущую инфляционную ситуацию в стране, передает BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на позитивные сигналы в экономике, инфляция остаётся на двузначном уровне, а инфляционное давление сохраняется.

"Основным источником давления продолжает оставаться рост цен на продукты питания. В декабре 2025 года продовольственная инфляция составила 13,5%. Динамика цен на продовольственные товары формируется неравномерно из-за дисбалансов на отдельных товарных рынках, что усложняет прогнозирование дальнейшей инфляции", — отметил председатель Нацбанка.

Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18,0% годовых.