Павлодарская область остаётся главным центром электроэнергетики Казахстана. В 2025 году регион произвёл 42% всей электроэнергии страны. Наряду с традиционной генерацией здесь реализуются проекты на основе технологий "чистого угля". Подробнее о работе энергосистемы области — в материале BAQ.kz.

Ключевым объектом энергосистемы является Экибастузская ГРЭС — одна из крупнейших электростанций Казахстана. В 2025 году станции исполняется 46 лет. В её составе восемь энергоблоков мощностью около 500 МВт каждый, а совокупная установленная мощность достигает 4000 МВт. ГРЭС обеспечивает электроэнергией Северный и Центральный Казахстан, а также соседние регионы.

По словам технического советника Экибастузской ГРЭС-2 Омирхана Салманова, станция продолжает стабильно работать, несмотря на высокую нагрузку на энергосистему.

– Сегодня на станции работают 1481 человек. В настоящее время действуют два энергоблока общей мощностью 1000 МВт. В прошлом году мы произвели 5,3 млрд киловатт-часов электроэнергии. На 2026 год планируем выйти на 6 млрд киловатт-часов, — сообщил он.

Параллельно регион остаётся одним из ключевых центров угледобычи страны. Крупнейшим производителем является компания "Богатырь Уголь", на долю которой приходится около 38% всей добычи угля в Казахстане. Годовая производственная мощность предприятия достигает 42 млн тонн, основная часть приходится на месторождение "Богатырь".

Компания активно внедряет цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта для повышения эффективности добычи и оптимизации производственных процессов.

– Сегодня производственная мощность достигает 42 млн тонн. Из них 32 млн тонн добываются на месторождении „Богатырь“, 10 млн тонн — на „Северном“. Общий баланс угля составляет 2,377 млрд тонн. Технический парк включает 8 роторных экскаваторов, 48 ковшей, гидравлические экскаваторы, 68 тяжёлых грузовиков, 12 конвейерных линий и перегружатели. Кроме того, внедряются новые технологии цифровизации и автоматизации, — отметил технический директор ТОО "Богатырь Уголь" Асылбек Нургалиев.

Одновременно Экибастуз всё активнее привлекает высокотехнологичные проекты. В рамках инициативы "Центр обработки данных" планируется строительство до 15 км линий электропередач.

Проект предполагает создание около 500 рабочих мест в сферах IT, искусственного интеллекта и вычислительных технологий. Объём инвестиций оценивается в 30 млрд долларов США. В настоящее время продолжаются переговоры с крупными международными компаниями.

Ранее сообщалось, что Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область оценил выполнение поручений Президента по укреплению энергетической безопасности, развитию угольной генерации и вводу новых мощностей для покрытия растущих потребностей экономики и населения.