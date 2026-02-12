В проекте новой Конституции Казахстана светский характер государства закреплен отдельной нормой: религия отделена от государства. Это следует из положений раздела I "Основы конституционного строя" и связанных статей, определяющих пределы деятельности религиозных организаций и принципы недопущения религиозной розни, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В статье 1 проекта Казахстан определяется как "демократическое, светское, правовое и социальное государство". Ключевая же формулировка о религии вынесена в отдельную статью 7: "Религия отделена от государства".

Тем самым проект фиксирует базовый принцип, при котором государственные институты не могут быть связаны с религиозными структурами и не должны опираться на религиозные нормы при осуществлении власти.

Проект новой Конституции также описывает рамки, в которых допускается ограничение деятельности религиозных организаций. В статье 7 указано, что их работа "осуществляется в соответствии с законом" и может быть ограничена в целях: "защиты основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья граждан и нравственности общества".

Вопрос религии закреплен и через требования к политическому процессу.

В статье 6 прямо запрещаются "политические партии на религиозной основе", а также отдельно оговаривается запрет на действия, ведущие к разжиганию розни, включая религиозную: "…разжигание войны, социальной, расовой, национальной, религиозной розни… запрещены".

Отдельно закреплено, что свобода слова и распространения информации не должна использоваться для пропаганды религиозного превосходства или розни. В статье 23 указывается:

"Не допускаются… нарушения… религиозного превосходства или розни… а также призывы к совершению таких действий".

Еще одна норма, где прямо упоминается религиозный компонент, касается образования. В статье 33 закреплено:

"Система образования и воспитания… носит светский характер, за исключением духовных (религиозных) организаций образования".

Это означает, что общая система образования по проекту остается светской, при этом допускается существование духовных учебных организаций в рамках закона.

Напомним, сегодня, 12 февраля, опубликован текст проекта новой Конституции. 11 февраля Глава государства подписал Указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.