Для обсуждения проект новой Конституции Казахстана опубликуют в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда", а также на официальном сайте Конституционного суда для всенародного обсуждения, сообщила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, передает BAQ.KZ.

После ознакомления граждан с текстом Основного закона Конституционная комиссия продолжит работу с учетом полученной обратной информации.

"От имени Конституционной комиссии хочу еще раз выразить благодарность всем, кто непосредственно принимал участие в этой работе. Отдельные слова признательности гражданам, которые инициировали предложения, делились своими мыслями и выражали конструктивные, зрелые мнения", - сказала Азимова на очередном заседании Конституционной комиссии.

Новая Конституция состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.