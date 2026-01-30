Проект новой Конституции РК опубликуют в СМИ
Для обсуждения проект новой Конституции Казахстана опубликуют в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда", а также на официальном сайте Конституционного суда для всенародного обсуждения, сообщила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, передает BAQ.KZ.
После ознакомления граждан с текстом Основного закона Конституционная комиссия продолжит работу с учетом полученной обратной информации.
"От имени Конституционной комиссии хочу еще раз выразить благодарность всем, кто непосредственно принимал участие в этой работе. Отдельные слова признательности гражданам, которые инициировали предложения, делились своими мыслями и выражали конструктивные, зрелые мнения", - сказала Азимова на очередном заседании Конституционной комиссии.
Новая Конституция состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.
