Работа по внедрению нового Налогового кодекса продолжается и находится на постоянном контроле. Об этом заявил заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, с момента принятия Налогового кодекса ведётся системная разъяснительная работа с бизнесом. Во всех 20 регионах страны организованы семинары с участием порядка 130 тысяч представителей предпринимательского сообщества, по итогам которых поступило около 1 500 вопросов и даны разъяснения.

"Обеспечена постоянная обратная связь. С момента подписания Кодекса поступило около 1 400 обращений, из них 205 - с начала текущего года. Большинство обращений бизнеса носит прикладной характер и связано с выбором налогового режима, исполнением долгосрочных договоров и практическим применением новых норм", — рассказал вице-премьер.

Для упрощения работы и координации взаимодействия с предпринимателями, по словам министра, при Правительстве создаётся Проектный офис внедрения Налогового кодекса и упрощения регуляторной среды.

"Проектный офис станет единой точкой координации, где будут аккумулироваться обращения бизнеса, приниматься согласованные решения и формироваться единая позиция государства. Все конструктивные предложения будут внимательно изучены, после чего будет определена целесообразность и необходимость внесения поправок. Ожидается, что работа проектного офиса обеспечит предсказуемый и согласованный переход к новым нормам Налогового кодекса без сбоев и конфликтов", — подчеркнул он.

На V заседании Национального курултая, прошедшем в Кызылорде, Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о возможности внесения изменений в новый Налоговый кодекс. Позже экономист объяснил сроки и риски корректировок.