Проезд в Астане за 150 теңге: повышение теперь предлагают ввести с середины декабря

Повышение платы за проезд в общественном транспорте Астаны со 110 до 150 теңге сдвигается. Если в октябре новый тариф при безналичной оплате планировали ввести с 1 декабря, то теперь его предлагают установить с середины декабря.

О планах поднять стоимость проезда BAQ.KZ писал 5 октября. Тогда в обосновании назвали рост расходов перевозчиков, и сейчас в акимате приводят те же доводы.

Тариф в 90 теңге в столице установили в 2014 году, за 12 лет его пересматривали лишь однажды, до нынешних 110 теңге. За это время дизельное топливо подорожало со 107 до 329 теңге за литр, а зарплаты водителей выросли со 100-150 тыс. теңге до 700 тыс. теңге и выше в зависимости от класса автобуса и режима работы. Дороже стали запчасти, шины, аккумуляторы, ремонт и новые автобусы.

По расчетам, средняя стоимость одной поездки в 2026 году значительно превышает нынешний тариф. При этом за три года перевозчики купили 1 127 новых автобусов, и, как объясняют в акимате, повышение нужно, чтобы транспорт работал стабильно, а парк и маршрутная сеть продолжали обновляться.

Бесплатный проезд сохранится для льготников. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, пенсионеры по возрасту и выслуге лет, получатели госпособий по возрасту и по потере кормильца, достигшие пенсионного возраста, многодетные матери и семьи, люди с инвалидностью, дети с инвалидностью вместе с одним из родителей и жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года.

Бесплатно продолжат ездить и все дети до 18 лет, которые учатся в Астане.