Выбрать будущую профессию школьники могут на платформе "Мансап компасы", передает BAQ.KZ.

На ней, по словам вице-министра труда и социальной защиты населения, уже доступна информация о 744 востребованных профессиях. Об этом и других цифровых проектах ведомства Аскар Биахметов рассказал на брифинге. Новая функция по профдиагностике учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ была разработана в рамках Года рабочих профессий.

"Встроенный диагностический инструмент "Гибкий профиль интересов и навыков школьника" в марте 2025 года прошел лингвокультурную адаптацию и психометрическую валидацию. Охват учащихся с 7 по 11 классов профориентационной работой на платформе "Мансап компасы" начнётся с сентября и пройдет поэтапно. Мы планируем охватить 100 тысяч школьников из 7964 школ: 40 тысяч в сентябре, 35 тысяч в октябре и 25 тысяч в ноябре", – проинформировал вице-министр.

Анализирует и прогнозирует потребность в кадрах еще одна платформа – "Инновационный навигатор проектов". Сегодня в ее системе следят за 1415 инвестиционными проектами. В ближайшие пять лет с помощью системы намерены создать больше 222 тысяч рабочих мест.

"На 1 июля 2025 года введено в эксплуатацию 274 проекта, по которым планируется создать 27198 новых рабочих мест. Фактически создано больше 10 тысяч рабочих мест, до конца года запланирован ввод ещё 427 проектов, с созданием 47820 новых рабочих мест", - добавил вице-министр.

Напомним, до этого Аскар Биахметов подробно разобрал на какие цели можно потратить государственные гранты для социально уязвимых казахстанцев, решивших заняться предпринимательсткой деятельностью.