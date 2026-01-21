Профсоюзы резко выступили против реформ, которые продвигает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Глава Объединения профсоюзов Германии Ясмин Фахими заявила, что восьмичасовой рабочий день — "красная линия", которую нельзя переходить, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

Она также предупредила, что в случае изменения закона о рабочем времени "с нашей стороны будет только конфликт".

В целом, как стало известно BILD, в профсоюзах говорят, что "резкий тон Мерца многих раздражает", и не исключают уличных протестов, включая массовые демонстрации. Фахими настаивает, что разговоры о более длинной рабочей неделе не помогут "улучшить загрузку предприятий и наполнить портфели заказов". В то же время в профсоюзных кругах видят "большой потенциал" для мобилизации протеста против курса правительства.

Одновременно усиливается давление со стороны бизнеса. Руководитель Объединения работодателей Германии Райнер Дульгер, в частности, призвал к большим реформам от сокращения срока выплаты пособия по безработице до налоговых послаблений и введения неоплачиваемых дней болезни.

Ранее сообщалось, что Гамбург парализовали пробки из-за забастовки профсоюза, который требует повышения зарплат на 7% (не менее 300 евро в месяц).