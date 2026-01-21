Профсоюзы Германии грозят протестами в случае увеличения рабочего времени
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Профсоюзы резко выступили против реформ, которые продвигает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Глава Объединения профсоюзов Германии Ясмин Фахими заявила, что восьмичасовой рабочий день — "красная линия", которую нельзя переходить, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.
Она также предупредила, что в случае изменения закона о рабочем времени "с нашей стороны будет только конфликт".
В целом, как стало известно BILD, в профсоюзах говорят, что "резкий тон Мерца многих раздражает", и не исключают уличных протестов, включая массовые демонстрации. Фахими настаивает, что разговоры о более длинной рабочей неделе не помогут "улучшить загрузку предприятий и наполнить портфели заказов". В то же время в профсоюзных кругах видят "большой потенциал" для мобилизации протеста против курса правительства.
Одновременно усиливается давление со стороны бизнеса. Руководитель Объединения работодателей Германии Райнер Дульгер, в частности, призвал к большим реформам от сокращения срока выплаты пособия по безработице до налоговых послаблений и введения неоплачиваемых дней болезни.
Ранее сообщалось, что Гамбург парализовали пробки из-за забастовки профсоюза, который требует повышения зарплат на 7% (не менее 300 евро в месяц).
Самое читаемое
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- На каком месте Казахстан среди самых пьющих стран СНГ