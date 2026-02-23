Программа автолизинга для физических лиц будет расширяться – КАА
Президент Казахстанской ассоциации автомобилистов Анар Макашева прокомментировала запуск программы автолизинга для физических лиц в Казахстане, который стартовал в декабре 2025 года, передает BAQ.KZ.
По её словам, проект будет постепенно расширяться, предлагая новые возможности для покупателей и удобные цифровые инструменты.
– Программа автолизинга уже функционирует и предоставляет гибкие условия для клиентов. Автомобиль оформляется на лизинговую компанию, покупатель ежемесячно вносит платежи и после их завершения может переоформить машину на себя. В ближайшее время совместно с дилерами и лизинговыми компаниями отрабатываются механизмы, позволяющие менять автомобиль на аналогичный другой модели или класса в течение действия договора, — пояснила Анар Макашева.
Она также подчеркнула, что проект полностью бизнесовый, без участия государственных средств, и нацелен на удобство и прозрачность для пользователей.
– В рамках цифровизации клиенты смогут управлять своими договорами через приложения, отслеживать условия лизинга и выбирать автомобили. Эти новшества делают продукт более доступным и функциональным, а возможности программы будут расширяться, — добавила спикер.
