  Программа автолизинга для физических лиц будет расширяться – КАА

Программа автолизинга для физических лиц будет расширяться – КАА

Сегодня 2026, 16:49
Фото: recraft.ai

Президент Казахстанской ассоциации автомобилистов Анар Макашева прокомментировала запуск программы автолизинга для физических лиц в Казахстане, который стартовал в декабре 2025 года, передает BAQ.KZ.

По её словам, проект будет постепенно расширяться, предлагая новые возможности для покупателей и удобные цифровые инструменты.

– Программа автолизинга уже функционирует и предоставляет гибкие условия для клиентов. Автомобиль оформляется на лизинговую компанию, покупатель ежемесячно вносит платежи и после их завершения может переоформить машину на себя. В ближайшее время совместно с дилерами и лизинговыми компаниями отрабатываются механизмы, позволяющие менять автомобиль на аналогичный другой модели или класса в течение действия договора, — пояснила Анар Макашева.

Она также подчеркнула, что проект полностью бизнесовый, без участия государственных средств, и нацелен на удобство и прозрачность для пользователей.

– В рамках цифровизации клиенты смогут управлять своими договорами через приложения, отслеживать условия лизинга и выбирать автомобили. Эти новшества делают продукт более доступным и функциональным, а возможности программы будут расширяться, — добавила спикер.

