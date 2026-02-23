Президент Казахстанской ассоциации автомобилистов Анар Макашева прокомментировала запуск программы автолизинга для физических лиц в Казахстане, который стартовал в декабре 2025 года, передает BAQ.KZ.

По её словам, проект будет постепенно расширяться, предлагая новые возможности для покупателей и удобные цифровые инструменты.

– Программа автолизинга уже функционирует и предоставляет гибкие условия для клиентов. Автомобиль оформляется на лизинговую компанию, покупатель ежемесячно вносит платежи и после их завершения может переоформить машину на себя. В ближайшее время совместно с дилерами и лизинговыми компаниями отрабатываются механизмы, позволяющие менять автомобиль на аналогичный другой модели или класса в течение действия договора, — пояснила Анар Макашева.

Она также подчеркнула, что проект полностью бизнесовый, без участия государственных средств, и нацелен на удобство и прозрачность для пользователей.