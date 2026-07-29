Делегация из девяти казахстанских маслоперерабатывающих предприятий провела неделю на одном из крупнейших в Китае заводов по выпуску оборудования для отрасли, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Речь о площадке компании Henan Huatai Cereals and Oilseeds Machinery Co. (Huatai) в провинции Хэнань. Делегацию собрала Национальная ассоциация переработчиков масличных культур (НАПМК). Казахстанские заводы приехали за технологиями глубокой переработки. Участники осмотрели производственные мощности и оборудование, а с руководством Huatai провели переговоры в формате B2B по перспективным инвестиционным проектам.

Вместе с производственниками поехали и учёные. В составе делегации были представители Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина (КазАТИУ) и Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности (КазНИИППП).

Главным событием стал II Казахстанско-китайский семинар, который прошёл 28 июля. Huatai провела его вместе с Chinese Cereals and Oils Association. Профессора Уханьского политехнического и Хэнаньского технологического университетов показали разработки, которые повышают эффективность переработки.

Там же КазНИИППП и Huatai подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает совместные исследования, обмен опытом и внедрение новых технологий на казахстанских производствах.

В НАПМК считают, что второй семинар стал очередным этапом партнёрства Казахстана и Китая в сфере глубокой переработки масличных культур. По оценке ассоциации, такое взаимодействие ускоряет трансфер технологий и поднимает технологический уровень отечественных заводов.

Первый визит казахстанской делегации на завод Huatai прошел в 2025 году. Нынешняя поездка стала продолжением договоренностей, достигнутых год назад.

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