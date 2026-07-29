Администрация Дональда Трампа запретила импорт новых человекоподобных роботов иностранного производства. Причиной названы неприемлемые риски для национальной безопасности США. Решение принято Федеральной комиссией по связи (FCC) во вторник, передает BBC.

Запрет распространяется на продвинутые робототехнические устройства, включая человекоподобные и четвероногие машины. Формально ограничение не привязано к конкретной стране и касается любого зарубежного производителя, однако сильнее всего оно затронет Китай, откуда идет основной объем поставок. Под ограничения попали и сетевые инверторы, которые используются в солнечных панелях и центрах обработки данных.

Что именно запретили

Товары внесены в так называемый Covered List, реестр продукции, представляющей угрозу национальной безопасности. Без разрешения FCC ни одно электронное устройство не может попасть на американский рынок, поэтому иностранные производители роботов фактически лишаются доступа к нему.

Ограничения касаются только новых моделей, которым требуется разрешение регулятора. Уже купленные устройства и ранее одобренные продукты под запрет не подпадают. Производители могут добиваться исключений через процедуру условного одобрения, если Министерство войны США, бывшее Министерство обороны, а в случае инверторов Министерство внутренней безопасности, признает конкретное устройство безопасным.

Чем объясняют решение

В документе говорится, что подключенные к сети роботы собирают данные, которые могут использоваться для слежки за американцами, а сами машины злоумышленники способны перехватить и управлять ими удаленно. Похожие опасения высказаны и по инверторам: их могут отключить извне, похитить через них данные либо получить удаленный доступ.

Реакция Китая

Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что Пекин давно выступает против политизации торговых вопросов и санкций по надуманным поводам. Там пообещали принять все необходимые меры в ответ на действия, наносящие ущерб интересам страны, и призвали США отказаться от гегемонистского мышления и прекратить очернять китайские компании.

Контекст

Китайские компании занимают лидирующие позиции на рынке. Шесть из десяти крупнейших производителей человекоподобных роботов базируются в КНР, на них приходится 87% всех поставок. Министерство коммерции Китая в среду заявило, что экспорт промышленных роботов в первом полугодии 2026 года вырос на 18,6%.

Ранее Вашингтон уже закрыл американский рынок для китайских электромобилей высокими пошлинами и ограничил поставки в КНР передовых полупроводников.

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