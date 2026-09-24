Прокуратура начала расследование гибели военнослужащих на Каспии
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По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. К расследованию привлечены сотрудники МВД, МЧС и прокуратуры.
Ведется следствие
Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.
Назначены необходимые судебные экспертизы. Ход расследования находится на особом контроле.
Что произошло
Ранее Министерство обороны сообщило, что 24 сентября во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана на побережье Каспийского моря военнослужащих унесло в море. Причиной, по предварительным данным, стало резкое ухудшение метеорологических условий и усиление ветра.
По предварительной информации, в море оказались 19 военнослужащих. На данный момент подтверждена гибель девяти человек. Троих военнослужащих удалось спасти, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.
В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС, авиация и другие соответствующие службы.
Для установления всех обстоятельств произошедшего и координации поисковых работ на место направилась комиссия Министерства обороны во главе с министром обороны генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.
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