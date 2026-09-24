Прокуратура начала расследование гибели военнослужащих на Каспии

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. К расследованию привлечены сотрудники МВД, МЧС и прокуратуры.

Ведется следствие

Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Ход расследования находится на особом контроле.

Что произошло

Ранее Министерство обороны сообщило, что 24 сентября во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана на побережье Каспийского моря военнослужащих унесло в море. Причиной, по предварительным данным, стало резкое ухудшение метеорологических условий и усиление ветра.

По предварительной информации, в море оказались 19 военнослужащих. На данный момент подтверждена гибель девяти человек. Троих военнослужащих удалось спасти, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.

В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС, авиация и другие соответствующие службы.

Для установления всех обстоятельств произошедшего и координации поисковых работ на место направилась комиссия Министерства обороны во главе с министром обороны генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.