Военнослужащих унесло в море во время учений на Каспии: девять погибли

В Мангистауской области во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана произошел трагический инцидент.

Как сообщили в Министерстве обороны, при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря военнослужащих унесло в море из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра.

По предварительным данным, в море оказались 19 военнослужащих. На данный момент подтверждена гибель девяти человек.

Еще троих военнослужащих удалось спасти. Один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.

Как проходит поисковая операция

На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего и координации поисковых работ на место направилась комиссия Министерства обороны во главе с министром обороны генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым», – сообщили в ведомстве.

Министерство обороны выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Дополнительная информация о ходе поисковой операции и состоянии спасенных военнослужащих будет предоставляться по мере поступления и подтверждения данных.

Ведомство призывает ориентироваться исключительно на официальные сообщения ведомства и других государственных органов.

Ранее сообщалось, что в казахстанском секторе Каспийского моря проходят военно-морские учения «Хазар Қорғаны – 2026».

В учениях были задействованы корабли и катера Военно-морских сил, гидрографические суда, корабли Департамента пограничной службы КНБ по Мангистауской области, а также авиация Сил воздушной обороны.

Военнослужащие отрабатывали совместное маневрирование, поисково-спасательные операции и действия при асимметричных угрозах. Практические эпизоды проходили как в пункте базирования, так и на незащищенном рейде. Также они вели наблюдение за морской обстановкой, работают с навигационными картами, оптическими приборами и бортовым оборудованием. Военнослужащие также отрабатывали действия в воде и ликвидацию условного пожара внутри судна.