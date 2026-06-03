Прокуратура пересмотрела тарифы на тепло для 100 тысяч человек

В Рудном и поселке Качар снизили тарифы на теплоснабжение после проверки, проведенной прокуратурой города. Надзорный орган выявил нарушения при исполнении тарифной сметы со стороны теплоснабжающей организации.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе мониторинга сферы жилищно-коммунального хозяйства было установлено, что ТОО "Рудненские тепловые сети", осуществляющее передачу и распределение тепловой энергии в Рудном и Качаре, не выполнило отдельные статьи тарифной сметы на сумму свыше 150 миллионов тенге.

По акту прокурорского надзора Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области провел перерасчет тарифов предприятия.

В результате с 1 июня для жителей и организаций введен временный компенсирующий тариф на услуги теплоснабжения.

Снижение тарифа в Рудном составило 177,96 тенге за гигакалорию без учета НДС, или 1,73%. Для жителей поселка Качар тариф уменьшен на 763,04 тенге за гигакалорию без НДС, что составляет 6%.

Изменения затронули около 100 тысяч жителей и 997 организаций.

Кроме того, за нарушения, допущенные при формировании тарифа, предприятие как субъект естественной монополии было привлечено к административной ответственности. Размер штрафа составил 3,4 миллиона тенге. В прокуратуре отметили, что штраф уже полностью оплачен.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что работа по контролю за тарифами в жилищно-коммунальной сфере будет продолжена.

Ранее в Кызылординской области пересмотрели тарифы на коммунальные услуги после анализа исполнения тарифных смет предприятий за 2024 год. Проверку провел Департамент Комитета по регулированию естественных монополий. Анализ показал, что отдельные коммунальные предприятия получили доходы, заложенные в тарифах, но не полностью использовали их по назначению.

В связи с этим были введены временные компенсирующие тарифы, направленные на возврат средств потребителям и повышение прозрачности тарифной политики.