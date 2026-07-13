Прокуратура вернула государству 2 тысячи гектаров земли

В Баянаульском районе Павлодарской области в государственную собственность вернули более 2 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения общей стоимостью свыше 16 млн тенге.

Как сообщили в прокуратуре региона, нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения земельного законодательства. Оказалось, что некоторые землепользователи продолжали использовать участки после окончания сроков аренды, не передав их обратно государству.

Одним из таких случаев стало незаконное использование крестьянским хозяйством "Рымжан" земельного участка площадью 680,4 гектара на территории Кызылтауского сельского округа.

После принятия мер прокурорского реагирования нарушения были устранены. В результате земельные участки общей площадью более 2 тысяч гектаров возвращены в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что 78 бизнес-участков простаивали годами в Атырауской области.

Читайте также: