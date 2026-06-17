Мангистауская транспортная прокуратура выявила незаконно предоставленный земельный участок в пределах приаэродромной территории, предназначенный для размещения полигона твердых бытовых отходов.

Установлено, что участок более 10 лет не использовался по целевому назначению, что является нарушением требований земельного законодательства.

По акту прокурорского надзора земельный участок с кадастровой стоимостью 870 млн тенге возвращен в государственную собственность.

В транспортной прокуратуре отметили, что работа по выявлению нарушений в приаэродромных зонах продолжается. Такие меры направлены на защиту государственных интересов и обеспечение безопасности полетов.

Ранее в госсобственность возвращено 62 земельных участка в Актюбинской области.

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