В Казахстане ужесточат контроль за выбросами предприятий
В Казахстане внедряют современные инструменты экологической политики, направленные на предотвращение экологического ущерба и усиление контроля за промышленными предприятиями, передает BAQ.KZ.
По словам министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, реализация норм новой Конституции будет осуществляться через совершенствование отраслевого законодательства и переход к новым подходам в экологическом регулировании. Одним из ключевых направлений станет переход к превентивной модели, при которой приоритет отдается не ликвидации последствий, а предупреждению загрязнений.
Также планируется внедрение автоматизированных систем мониторинга, что позволит усилить контроль за выбросами и повысить ответственность предприятий за превышение установленных нормативов. Кроме того, будет развиваться система комплексных экологических разрешений, которая интегрирует экологические требования в процессы промышленного планирования и управления.
Отдельное внимание уделяется сфере обращения с отходами. В регионах продолжится реализация проектов с использованием льготного финансирования: всего предусмотрено 64 проекта, из которых 26 уже реализуются на сумму более 90 млрд тенге.
Помимо этого, расширяются экономические инструменты регулирования, включая применение офсетных механизмов и экологических платежей для стимулирования внедрения чистых технологий.
«Важно отметить, что в конце прошлого года принята Концепция по управлению всеми видами отходов - это первый программный документ, систематизирующий всю сферу. В целом новые меры направлены на формирование устойчивой экологической политики и снижение негативного воздействия на окружающую среду», - подчеркнул Нысанбаев.
Самое читаемое
- Новая страна? Трамп сделал резонансное заявление о «захвате» государства
- Доллар подешевел почти на 5 тенге за сутки: курс доллара к тенге на 17 марта
- Голос из Алматы: как казахстанская певица прошла кастинг на российское шоу
- Токаев поручил провести первую в истории Казахстана административную амнистию
- Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана