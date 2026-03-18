В Казахстане внедряют современные инструменты экологической политики, направленные на предотвращение экологического ущерба и усиление контроля за промышленными предприятиями, передает BAQ.KZ.

По словам министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, реализация норм новой Конституции будет осуществляться через совершенствование отраслевого законодательства и переход к новым подходам в экологическом регулировании. Одним из ключевых направлений станет переход к превентивной модели, при которой приоритет отдается не ликвидации последствий, а предупреждению загрязнений.

Также планируется внедрение автоматизированных систем мониторинга, что позволит усилить контроль за выбросами и повысить ответственность предприятий за превышение установленных нормативов. Кроме того, будет развиваться система комплексных экологических разрешений, которая интегрирует экологические требования в процессы промышленного планирования и управления.

Отдельное внимание уделяется сфере обращения с отходами. В регионах продолжится реализация проектов с использованием льготного финансирования: всего предусмотрено 64 проекта, из которых 26 уже реализуются на сумму более 90 млрд тенге.

Помимо этого, расширяются экономические инструменты регулирования, включая применение офсетных механизмов и экологических платежей для стимулирования внедрения чистых технологий.

«Важно отметить, что в конце прошлого года принята Концепция по управлению всеми видами отходов - это первый программный документ, систематизирующий всю сферу. В целом новые меры направлены на формирование устойчивой экологической политики и снижение негативного воздействия на окружающую среду», - подчеркнул Нысанбаев.