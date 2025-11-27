Объем промышленного производства в Алматинской области достиг 2,1 трлн тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким региона Марат Султангазиев, передает BAQ.KZ.

"Поскольку треть объема производства области приходится на промышленный сектор, он считается основным источником привлечения инвестиций. Поэтому привлечение инвестиций в основной капитал стало одним из наших главных приоритетов", — заявил аким области на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал составил 614 млрд тенге, а в 2024 году этот показатель увеличится до 1 трлн тенге. К концу года планируется достичь 1,3 трлн тенге.

Среди крупных запущенных проектов – крупный логистический парк "Focus Logistics" (70 млрд тенге), завод железобетонных изделий "Алтын таға" (35 млрд тенге), центр оптовой торговли LC Waikiki (30 млрд тенге), фабрика мороженого "Шин-лайн" (18 млрд тенге), агрокомплекс по глубокой переработке зерновых и масличных культур "Қапшағай Бидай Өнімдері" (12 млрд тенге), мясокомбинат "КегенМясПром" (3,5 млрд тенге).

В пищевой промышленности – расширение компании "Galanz Bottlers" (17,8 млрд тенге), СП "QAZAQ GLOBAL FOOD JV" (16,5 млрд тенге), "Прима Құс" (14 млрд тенге).

Ранее сообщалось, что экономика Алматинской области выросла с 3,4 до 6 трлн тенге.