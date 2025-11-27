Промышленное производство в Алматинской области достигло 2,1 трлн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Объем промышленного производства в Алматинской области достиг 2,1 трлн тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким региона Марат Султангазиев, передает BAQ.KZ.
"Поскольку треть объема производства области приходится на промышленный сектор, он считается основным источником привлечения инвестиций. Поэтому привлечение инвестиций в основной капитал стало одним из наших главных приоритетов", — заявил аким области на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
В 2022 году объем инвестиций в основной капитал составил 614 млрд тенге, а в 2024 году этот показатель увеличится до 1 трлн тенге. К концу года планируется достичь 1,3 трлн тенге.
Среди крупных запущенных проектов – крупный логистический парк "Focus Logistics" (70 млрд тенге), завод железобетонных изделий "Алтын таға" (35 млрд тенге), центр оптовой торговли LC Waikiki (30 млрд тенге), фабрика мороженого "Шин-лайн" (18 млрд тенге), агрокомплекс по глубокой переработке зерновых и масличных культур "Қапшағай Бидай Өнімдері" (12 млрд тенге), мясокомбинат "КегенМясПром" (3,5 млрд тенге).
В пищевой промышленности – расширение компании "Galanz Bottlers" (17,8 млрд тенге), СП "QAZAQ GLOBAL FOOD JV" (16,5 млрд тенге), "Прима Құс" (14 млрд тенге).
Ранее сообщалось, что экономика Алматинской области выросла с 3,4 до 6 трлн тенге.
Самое читаемое
- 57 школ Костанайской области переведены на онлайн: Что происходит в регионе
- Тенге сохраняет стабильность: Нацбанк обновил курсы валют на 26 ноября
- Сильный ветер, снег и гололёд: какая погода ждет Казахстан 26 ноября
- Каков внешний долг Казахстана – кому и на каких условиях мы должны
- В Германии начался судебный процесс над "бандой молотков"