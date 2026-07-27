Главное управление военной полиции Вооруженных сил Казахстана объявило в розыск военнослужащего срочной службы, который несколько дней назад самовольно покинул место несения службы, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Отделе военной полиции Усть-Каменогорского гарнизона, инцидент произошел утром 23 июля.

«23 июля 2026 года около 06:30 рядовой Мархан А.Е., 31.03.2004 года рождения, находясь в составе суточного наряда в качестве дневального, самовольно оставил место несения службы. Оружия при себе не имел», – говорится в ориентировке.

По информации ведомства, военнослужащий предположительно покинул территорию части в военной форме, однако не исключается, что впоследствии он мог переодеться в гражданскую одежду.

Особые приметы разыскиваемого

Военная полиция распространила ориентировку с приметами военнослужащего.

«Рост 177 см, вес около 80 кг, телосложение среднее, глаза и волосы черные, волосы короткие, на лице родинки», – сообщили в ведомстве.

К поискам подключены органы внутренних дел

В Главном управлении военной полиции сообщили, что поисковые мероприятия проводятся совместно с полицией.

«Отделом военной полиции организованы розыскные мероприятия совместно с органами внутренних дел», – отметили в ведомстве.

Военная полиция просит жителей страны сообщить любую информацию, которая может помочь установить местонахождение военнослужащего.

«Информация принимается конфиденциально. Поисковые мероприятия находятся на контроле у руководства Главного управления военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан», – подчеркнули в ведомстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ӘСКЕРИ ПОЛИЦИЯ (@military_police_kz)

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