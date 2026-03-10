Пропавшую во Вьетнаме гражданку Казахстана Асем Аубакир нашли живой. Об этом сообщили ее близкие, передает BAQ.KZ.

По имеющейся информации, девушка сейчас находится рядом с консулом Казахстана в посольстве во Вьетнаме. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

Что было известно ранее

Ранее о пропаже Асем Аубакир сообщила ее сестра Рузана Аубакир. По ее словам, в день исчезновения девушка собиралась вылететь обратно в Казахстан, однако в аэропорту не смогла найти свой рейс на табло.

Как рассказали родственники, к тому времени Асем почти двое суток не спала и находилась в сильном стрессовом состоянии. Во время общения с близкими она утверждала, что за ней якобы ведется слежка.

По данным семьи, последняя банковская операция девушки была зафиксирована 6 марта в 15:08 - тогда она отменила поездку на такси.

Также известно, что незадолго до исчезновения Асем обедала с гражданкой США. Во время разговора с родственниками ее речь показалась им неразборчивой, из-за чего близкие предположили, что она могла находиться в необычном состоянии.

Родные отмечали, что Асем уже около восьми–девяти лет путешествует одна и ранее подобных ситуаций не происходило. После исчезновения семья обратилась за помощью к консулу Казахстана во Вьетнаме и призвала всех, кто может обладать какой-либо информацией о местонахождении девушки, помочь в поисках.

В настоящее время известно, что казахстанка найдена и находится в безопасности. Подробности произошедшего уточняются.