Национальный центр тестирования РК сообщил о приёме заявлений на участие в основной волне ЕНТ от абитуриентов, которые не смогли подать документы в срок с 10 по 25 апреля по уважительным причинам, передает BAQ.KZ.

Приём заявлений продлится с 4 по 6 июля, тестирование запланировано на 8–10 июля.

Подать заявление могут те, кто пропустил основной приём по следующим причинам:

нахождение на лечении или карантине (необходима медсправка 026/у);

смерть близкого родственника (при наличии подтверждающих документов);

участие в международных и республиканских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (в соответствии с перечнем, утверждённым приказом №514);

чрезвычайные ситуации.

Подать заявление необходимо по электронной почте — uto@testcenter.kz. К письму обязательно прикрепить удостоверение личности и подтверждающие документы.

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