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Пропустившие ЕНТ в апреле, смогут пройти тест в июле

Продлен приём заявлений на ЕНТ для тех, кто пропустил апрель по уважительной причине.

Сегодня, 19:08
АВТОР
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Миннауки Сегодня, 19:08
Сегодня, 19:08
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Фото: Миннауки

Национальный центр тестирования РК сообщил о приёме заявлений на участие в основной волне ЕНТ от абитуриентов, которые не смогли подать документы в срок с 10 по 25 апреля по уважительным причинам, передает BAQ.KZ.

Приём заявлений продлится с 4 по 6 июля, тестирование запланировано на 8–10 июля.

Подать заявление могут те, кто пропустил основной приём по следующим причинам:

  • нахождение на лечении или карантине (необходима медсправка 026/у);
  • смерть близкого родственника (при наличии подтверждающих документов);
  • участие в международных и республиканских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (в соответствии с перечнем, утверждённым приказом №514);
  • чрезвычайные ситуации.

Подать заявление необходимо по электронной почте — uto@testcenter.kz. К письму обязательно прикрепить удостоверение личности и подтверждающие документы.

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