Пропустившие ЕНТ в апреле, смогут пройти тест в июле
Продлен приём заявлений на ЕНТ для тех, кто пропустил апрель по уважительной причине.
Сегодня, 19:08
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Сегодня, 19:08Сегодня, 19:08
77Фото: Миннауки
Национальный центр тестирования РК сообщил о приёме заявлений на участие в основной волне ЕНТ от абитуриентов, которые не смогли подать документы в срок с 10 по 25 апреля по уважительным причинам, передает BAQ.KZ.
Приём заявлений продлится с 4 по 6 июля, тестирование запланировано на 8–10 июля.
Подать заявление могут те, кто пропустил основной приём по следующим причинам:
- нахождение на лечении или карантине (необходима медсправка 026/у);
- смерть близкого родственника (при наличии подтверждающих документов);
- участие в международных и республиканских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (в соответствии с перечнем, утверждённым приказом №514);
- чрезвычайные ситуации.
Подать заявление необходимо по электронной почте — uto@testcenter.kz. К письму обязательно прикрепить удостоверение личности и подтверждающие документы.
Ранее мы писали о том, что нужно знать об основном этапе ЕНТ-2025 в Казахстане.
В конце июня стало известно, сколько казахстанцев провалили ЕНТ.
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