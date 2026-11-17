Покупать за бюджетные деньги импортные товары, если такие же выпускают в Казахстане, недопустимо. Об этом жестко заявил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства, посвященном поддержке отечественного производства.

«Если говорить простыми словами, то бюджетные средства должны направляться казахстанским компаниям, а приобретаемые за их счет товары и материалы должны быть отечественного производства. Очень простой принцип, которого мы все должны придерживаться», – сказал глава Правительства.

Закупку импорта там, где есть казахстанская альтернатива, Премьер-министр назвал действием против интересов страны.

«Если товар производится в Казахстане, то его закупка за рубежом вместо приобретения у отечественных производителей противоречит интересам государства. Об этом необходимо говорить четко и категорично», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Отдельно он обратился к членам Правительства и руководителям регионов, попросив принять это к сведению.

Тема звучит особенно остро на фоне цифр, которые прозвучали на заседании. По итогам девяти месяцев объем договоров с отечественными производителями снизился на 8% по сравнению с прошлым годом. Предприятия, по словам Премьер-министра, регулярно жалуются, что процедуры подтверждения их статуса затягиваются. А недропользователи по твердым полезным ископаемым закупают у казахстанских предприятий всего 17% товаров.

Чтобы исправить ситуацию, Министерству промышленности и строительства вместе с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития поручили за три месяца перевести включение в Реестр казахстанских товаропроизводителей в формат госуслуги с четкими сроками рассмотрения заявок. Сейчас в реестре подтверждена деятельность около 2,7 тысячи производителей и более 70 тысяч товарных позиций.

Особое внимание глава Правительства уделил программе «Халықтық құрылыс», на которую из Национального фонда направят около 6,5 трлн теңге. Министерству промышленности вместе с акиматами, холдингом «Байтерек» и нацпалатой «Атамекен» поручено обеспечить участие в ней отечественных производителей. Контроль закреплен за Первым заместителем Премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым.

Ранее BAQ.KZ рассказывал, какие барьеры мешают казахстанским заводам получать заказы и какие поручения дал по этому поводу Премьер-министр.