Взрыв в Усть-Каменогорске: один пострадавший в тяжёлом состоянии

Один из пострадавших в результате взрыва на предприятии в Усть-Каменогорск находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области, передает BAQ.kz.

После поступления сообщения о происшествии к месту ЧП были направлены пять бригад скорой медицинской помощи. В настоящее время две из них продолжают работать непосредственно на месте.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пациенты доставлены в Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр.

Состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжёлое. Информация о других возможных пострадавших уточняется.

Что произошло

Ранее на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорск произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания — взорвалась газовоздушная смесь.

В результате происшествия произошло частичное обрушение конструкций. На месте работают подразделения спасателей, ведутся аварийно-спасательные и разведывательные работы.

Создан оперативный штаб, обстоятельства случившегося устанавливаются.