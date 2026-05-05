Взрыв в Усть-Каменогорске: один пострадавший в тяжёлом состоянии
После взрыва на предприятии в Усть-Каменогорске один из пострадавших госпитализирован в тяжёлом состоянии. Медики продолжают работать на месте происшествия.
Один из пострадавших в результате взрыва на предприятии в Усть-Каменогорск находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области, передает BAQ.kz.
После поступления сообщения о происшествии к месту ЧП были направлены пять бригад скорой медицинской помощи. В настоящее время две из них продолжают работать непосредственно на месте.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пациенты доставлены в Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр.
Состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжёлое. Информация о других возможных пострадавших уточняется.
Что произошло
Ранее на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорск произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания — взорвалась газовоздушная смесь.
В результате происшествия произошло частичное обрушение конструкций. На месте работают подразделения спасателей, ведутся аварийно-спасательные и разведывательные работы.
Создан оперативный штаб, обстоятельства случившегося устанавливаются.