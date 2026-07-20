Прямые рейсы Астана — Шанхай планируют запустить уже этой осенью

Между Астаной и Шанхаем планируют открыть прямое авиасообщение. Запустить рейсы намерена одна из крупнейших авиакомпаний Китая – China Eastern Airlines, передает BAQ.KZ.

Вопрос открытия нового маршрута обсудили председатель Комитета гражданской авиации Казахстана Салтанат Томпиева и старший вице-президент по маркетингу и продажам China Eastern Airlines Джин Ченчу в ходе рабочего визита казахстанской делегации в Китай.

В авиакомпании подтвердили высокий коммерческий интерес к направлению и сообщили, что после завершения подготовительных мероприятий рассчитывают начать полеты уже осенью этого года.

На первом этапе рейсы между Астаной и Шанхаем будут выполняться три раза в неделю, а в дальнейшем их частоту планируют увеличить до ежедневной.

Во время переговоров стороны также обсудили дальнейшее расширение маршрутной сети между Казахстаном и Китаем. Руководство China Eastern Airlines выразило заинтересованность в увеличении числа рейсов в Казахстан и развитии сотрудничества с отечественными авиаперевозчиками.

Ожидается, что открытие нового маршрута будет способствовать развитию туристических, деловых и инвестиционных связей между двумя странами, а также укрепит транзитный потенциал Казахстана.

China Eastern Airlines – одна из трех крупнейших государственных авиакомпаний Китая и второй по величине авиаперевозчик страны. Компания базируется в Шанхае, эксплуатирует 834 самолета и в 2025 году перевезла около 150 млн пассажиров. Ежедневно авиакомпания выполняет порядка 550 рейсов из двух аэропортов Шанхая.

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