Два мегаполиса Казахстана увеличат авиасообщение с Анкарой
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Казахстан продолжает расширять международное авиасообщение. С августа текущего года авиакомпания AJET увеличит количество рейсов по направлениям "Астана – Анкара" и "Алматы – Анкара".
Если сейчас полеты выполняются два раза в неделю, то в скором времени пассажиры смогут летать по этим маршрутам семь раз в неделю. Таким образом, рейсы между Казахстаном и столицей Турции станут практически ежедневными.
Увеличение частоты полетов позволит сделать поездки между двумя странами удобнее и создаст новые возможности для развития туризма, деловых контактов и торгово-экономического сотрудничества.
В Министерстве транспорта отметили, что работа по расширению географии международных авиамаршрутов и увеличению количества рейсов по востребованным направлениям продолжается на постоянной основе.
Новые авиарейсы станут дополнительным вкладом в укрепление связей между Казахстаном и Турцией и расширение возможностей для пассажиров.
Ранее казахстанский лоукостер запустил рейсы в древний Сиань.
Кроме того, из Казахстана в Азербайджан запустят три новых маршрута.
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