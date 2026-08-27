Прямые рейсы в Армению возвращаются в декабре

Авиакомпания FlyArystan возобновляет прямое авиасообщение по маршруту Актау – Ереван – Актау. Рейсы начнут выполняться с 16 декабря 2026 года – два раза в неделю, по средам и пятницам.

Направление не новое: впервые прямые рейсы Актау – Ереван запустили в мае 2023 года. Теперь у жителей Актау и других городов западного Казахстана вновь появится возможность добираться до Армении без пересадок.

Расписание рейсов

По средам вылет из Актау запланирован на 12:35, прибытие в Ереван – в 13:20. Обратный рейс отправляется из Еревана в 14:20 и прибывает в Актау в 17:00.

По пятницам рейс из Актау выполняется в 09:00 с прибытием в Ереван в 09:40. Обратный рейс отправляется из Еревана в 10:40, прибытие в Актау – в 13:15. Время указано местное.

Стоимость билетов

Цены на билеты по маршруту Актау – Ереван – Актау начинаются от 41 000 тенге в одну сторону.

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