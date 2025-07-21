Птицы массово погибли в заповеднике "Акжайык"
На территории природного резервата ведется проверка.
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На острове Шалыга в Государственном природном резервате "Акжайык" зафиксирована гибель птиц, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в администрации резервата, 16 июля 2025 года в квартале №61 в ходе планового мониторинга были обнаружены тела мёртвых птиц.
18 июля на месте инцидента была проведена проверка с участием специалиста Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. В ходе обследования факт гибели птиц подтвердился.
Причина произошедшего пока не установлена. Для выяснения обстоятельств специалисты продолжают наблюдение и проводят необходимые мероприятия.
Сотрудники резервата ведут ежедневный мониторинг на всей территории особо охраняемой природной зоны.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области массово гибнут верблюды.
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