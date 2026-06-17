В Специализированный межрайонный суд Шымкента привлек к административной ответственности гражданку Р. за клевету, распространенную в социальной сети TikTok.

По материалам дела, женщина опубликовала видеоролик на своей странице, в котором публично заявила, что потерпевший С. якобы обманул ее. При этом, как установил суд, доказательств своим словам она не предоставила.

Судом было установлено, что опубликованные высказывания носили клеветнический характер и нанесли ущерб деловой репутации потерпевшего.

Ответчица признала свою вину и пояснила, что не располагает подтверждающими доказательствами. Потерпевший, в свою очередь, просил привлечь ее к ответственности в установленном законом порядке.

Вина женщины была подтверждена пояснениями сторон, материалами дела, видеозаписью, а также заключением экспертизы Института судебной экспертизы города Шымкент.

С учетом смягчающих обстоятельств, признания вины, раскаяния и наличия несовершеннолетнего ребенка суд назначил наказание в виде штрафа в размере 778 500 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее житель Мангистауской области был осуждён за клевету в соцсети.