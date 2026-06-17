Публичные обвинения в TikTok обернулись штрафом в Шымкенте
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В Специализированный межрайонный суд Шымкента привлек к административной ответственности гражданку Р. за клевету, распространенную в социальной сети TikTok.
По материалам дела, женщина опубликовала видеоролик на своей странице, в котором публично заявила, что потерпевший С. якобы обманул ее. При этом, как установил суд, доказательств своим словам она не предоставила.
Судом было установлено, что опубликованные высказывания носили клеветнический характер и нанесли ущерб деловой репутации потерпевшего.
Ответчица признала свою вину и пояснила, что не располагает подтверждающими доказательствами. Потерпевший, в свою очередь, просил привлечь ее к ответственности в установленном законом порядке.
Вина женщины была подтверждена пояснениями сторон, материалами дела, видеозаписью, а также заключением экспертизы Института судебной экспертизы города Шымкент.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее житель Мангистауской области был осуждён за клевету в соцсети.
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