Житель Мангистауской области осуждён за клевету в соцсети
20 суток за клевету в Telegram.
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Обычное сообщение в мессенджере обернулось реальным наказанием: суд признал гражданина Т. виновным в распространении заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство другого человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Каракиянского районного суда.
По данным следствия, 13 марта 2025 года мужчина опубликовал в мессенджере Telegram оскорбительные и не соответствующие действительности сведения в адрес гражданки К. Эти сообщения носили характер клеветы и нанесли ущерб её деловой репутации и человеческому достоинству.
На судебном заседании Т. полностью признал свою вину, раскаялся и попросил не назначать строгое наказание. Однако суд, руководствуясь частью 2 статьи 73-3 Кодекса об административных правонарушениях РК, квалифицировал действия мужчины как распространение заведомо ложной информации, за что предусмотрено наказание в виде штрафа до 180 МРП или ареста до 20 суток.
С учётом смягчающих обстоятельств - признания вины и отсутствия отягчающих факторов - суд принял решение назначить 20 суток административного ареста.
Постановление уже вступило в силу.
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