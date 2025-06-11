Обычное сообщение в мессенджере обернулось реальным наказанием: суд признал гражданина Т. виновным в распространении заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство другого человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Каракиянского районного суда.

По данным следствия, 13 марта 2025 года мужчина опубликовал в мессенджере Telegram оскорбительные и не соответствующие действительности сведения в адрес гражданки К. Эти сообщения носили характер клеветы и нанесли ущерб её деловой репутации и человеческому достоинству.

На судебном заседании Т. полностью признал свою вину, раскаялся и попросил не назначать строгое наказание. Однако суд, руководствуясь частью 2 статьи 73-3 Кодекса об административных правонарушениях РК, квалифицировал действия мужчины как распространение заведомо ложной информации, за что предусмотрено наказание в виде штрафа до 180 МРП или ареста до 20 суток.

С учётом смягчающих обстоятельств - признания вины и отсутствия отягчающих факторов - суд принял решение назначить 20 суток административного ареста.

Постановление уже вступило в силу.

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