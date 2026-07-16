Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026 и заявил, что команда заслужила место в решающем матче турнира.

По словам нападающего, успех аргентинцев стал результатом тяжелой работы, несмотря на критику в адрес команды.

Месси отметил, что сборная никому не получает победы просто так и добивается результата исключительно своей игрой.

«Это безумие, чего мы достигли, хотя это и может кого-то огорчить. Нашей команде никто ничего не дает просто так. Пусть говорят что угодно. Мы соревнуемся, мы боремся, мы также хорошо играем. Посмотрите, как мы играли сегодня, доминируя над Англией, хотя сами проигрывали», – сказал Месси. Его слова приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Аргентинский форвард рассказал, что начал готовиться к чемпионату мира почти за год до старта турнира.

«Горжусь и рад, что могу осчастливить всех аргентинцев. Я готовился к этому чемпионату мира почти год. Декабрь я провел в Аргентине, тренируясь утром и днем, потому что знал, что отдам все силы, чтобы приехать сюда в наилучшей форме», – отметил капитан сборной.

Когда смотреть финал

В решающем матче чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Испанией, которая в другом полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0.

Финал мирового первенства состоится в ночь на 20 июля по казахстанскому времени.

Читай также: Месси объяснил, почему не смог сдержать слез после матча с Египтом