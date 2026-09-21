«Пусть каждая страница дарит свет»: Нобелевский лауреат поддержал инициативу Токаева по развитию культуры чтения

Лауреат Нобелевской премии по литературе, китайский писатель Мо Янь обратился к участникам первого республиканского марафона чтения «Читающая нация», передает BAQ.KZ.

В своем видеообращении писатель рассказал, что его роман «Чесночные баллады» переведен на казахский язык и вошел в список произведений, которые читают участники марафона.

«Я очень рад, что мой роман "Чесночные баллады" переведен на казахский язык и вошел в список произведений этого марафона», – сказал Мо Янь.

Писатель также вспомнил о своем визите в Казахстан и общении с казахстанскими авторами. По его словам, знакомство с казахской литературой позволило ему увидеть близость литературных традиций двух стран.

«Казахская литература мне очень близка и дорога – ведь жизнь, описанная в ваших произведениях, во многом созвучна тому, что довелось пережить и мне самому», – отметил он.

Мо Янь, фото из открытых источников

Отдельно Мо Янь высказался о самом марафоне «Читающая нация». Он подчеркнул значение подобных инициатив для развития культуры и общества.

«В целом замечательно, что вы организовали такой общенациональный марафон по чтению книг. Это доброе и благородное дело, которое не только способствует развитию национальной культуры, но и вносит значительный вклад в развитие общества», – сказал писатель.

Обращаясь к участникам проекта, Мо Янь пожелал им вдохновения, новых знаний и открытий.

«Желаю каждому участнику, отправляющемуся в путешествие по миру книг и стремящемуся к вершинам знаний и мудрости, огромного вдохновения! Пусть каждая страница дарит свет вашему сердцу и обогащает ваш внутренний мир. Пусть книга всегда остается в ваших руках, а ваши стремления к познанию и саморазвитию неизменно сопровождаются успехом!» – пожелал писатель.

В завершение Мо Янь поблагодарил казахстанских читателей и призвал их продолжать открывать для себя новые литературные горизонты.

Мо Янь получил Нобелевскую премию по литературе в 2012 году. Среди его наиболее известных произведений – романы «Красный гаолян» и «Чесночные баллады».

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