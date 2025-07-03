В Астане 3 июля произошёл пожар в ресторане на левом берегу, на проспекте Мангилик Ел, 29. Спасатели рассказали детали тушения возгорания, передает BAQ.KZ.

Сообщение о возгорании поступило на пульт 101 в 16:31, сообщили в Департаменте по ЧС района Есиль.

"Горело кухонное помещение площадью около 4 кв.м — воспламенилось масло во фритюрнице и вытяжной системе. На место выехали 20 спасателей и 10 единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 17:12", — сообщил заместитель начальника УЧС района Есиль, капитан гражданской защиты Сагдат Анес.

Несмотря на небольшую площадь очага, тушение осложнилось сразу по нескольким причинам:

сильное задымление, затруднявшее доступ;

узкие проезды в застроенном квартале;

припаркованные автомобили, блокировавшие подъезды к зданию.

Ситуация вновь обнажила проблему перегруженности дворов левого берега, где плотная застройка и нехватка парковок мешают оперативной работе экстренных служб.

В ДЧС призвали жителей города соблюдать правила парковки и не загромождать проезды, особенно в зонах с высокой плотностью зданий.

Ранее сообщалось, что ресторан загорелся на левобережье Астаны из-за масла.