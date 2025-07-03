Тушить загоревшийся в Астане ресторан мешали автомобили и застройка
Пожар в Астане показал проблему доступности для экстренных служб.
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В Астане 3 июля произошёл пожар в ресторане на левом берегу, на проспекте Мангилик Ел, 29. Спасатели рассказали детали тушения возгорания, передает BAQ.KZ.
Сообщение о возгорании поступило на пульт 101 в 16:31, сообщили в Департаменте по ЧС района Есиль.
"Горело кухонное помещение площадью около 4 кв.м — воспламенилось масло во фритюрнице и вытяжной системе. На место выехали 20 спасателей и 10 единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 17:12", — сообщил заместитель начальника УЧС района Есиль, капитан гражданской защиты Сагдат Анес.
Несмотря на небольшую площадь очага, тушение осложнилось сразу по нескольким причинам:
- сильное задымление, затруднявшее доступ;
- узкие проезды в застроенном квартале;
- припаркованные автомобили, блокировавшие подъезды к зданию.
Ситуация вновь обнажила проблему перегруженности дворов левого берега, где плотная застройка и нехватка парковок мешают оперативной работе экстренных служб.
В ДЧС призвали жителей города соблюдать правила парковки и не загромождать проезды, особенно в зонах с высокой плотностью зданий.
Ранее сообщалось, что ресторан загорелся на левобережье Астаны из-за масла.
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