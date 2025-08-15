В ночь с пятницу на субботу по астанинскому времени, в 00:30, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоится личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает BAQ.kz со ссылкой на bbc.com.

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры начнутся с формата тет-а-тет, после чего пройдут расширенные обсуждения с делегациями по схеме "пять на пять". В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и сам Ушаков.

Состав американской делегации пока официально не разглашается. Перед началом встречи стороны сделают краткие заявления для прессы, а по ее итогам проведут совместную пресс-конференцию.

Аналитики отмечают, что для Путина саммит уже стал символом дипломатической реабилитации, в то время как цели Трампа остаются менее очевидными из-за его противоречивых заявлений.

