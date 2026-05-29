Путин отметил интерес бизнеса к льготному финансированию проектов в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что по линии ЕАЭС запущен механизм льготного софинансирования перспективных индустриальных проектов. Кредиты на эти цели выделяются под проценты, существенно ниже рыночных.

"Вполне естественно, что такая схема субсидирования вызвала живой интерес у бизнес-кругов наших стран. К настоящему моменту два совместных промышленных проекта уже активно реализуются, по трём одобрены заявки на финансирование, ещё 14 находятся в проработке у Евразийской экономической комиссии. Решения, которые мы сегодня примем, позволят масштабировать такой позитивный опыт и на другие ключевые сферы, в том числе сельское хозяйство. Последнее особенно значимо, учитывая, что вопросам продовольственной безопасности традиционно уделяется большое внимание", – сказал Путин.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане заявил, что Евразийскому экономическому союзу необходимо ускорить реализацию ранее принятых решений и сосредоточиться на практических результатах интеграции.

