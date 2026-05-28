Путин предложил провести в России саммит по искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, передает BAQ.KZ.

«Очень важно объединять усилия, реализовывать лучшие практики и обеспечивать их тиражирование. По нашей инициативе создан Международный альянс в сфере искусственного интеллекта. Также учреждена международная конференция по вычислительной оптимизации. Эти структуры объединили деловые, научные и академические круги из многих заинтересованных стран»,- сказал Путин.

Он предложил провести в России встречу по искусственному интеллекту.

«Мы также предлагаем провести в 2027 году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействие в развитии суверенных моделей ИИ, формировании взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, а также адаптации технологий под локальные нужды».

Форум проходит в рамках председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза в 2026 году. Одним из важных вопросов повестки председательства Казахстана в ЕАЭС является практическое применение технологий искусственного интеллекта для совершенствования мониторинга торговых барьеров, анализа соблюдения договоренностей и повышения прозрачности экономических процессов в рамках ЕАЭС.

Среди высоких гостей Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, вице-президент Республики Куба Сальвадор Вальдес Меса, заместитель Премьер-министра Вьетнама Хо Куок Зунг, заместитель Премьер-министра Монголии Нямтайширын Нормтойбаяр, председатель коллеги ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и другие официальные лица.

Архитектура ЕЭФ-2026 включает порядка 30 мероприятий, объединённых в четыре тематических блока: "Трансформация развития рынка ЕАЭС", "Евразийская сопряженность", "ЕАЭС+" и "Мероприятия на полях форума".