Пьяный мужчина угнал полицейскую машину и попал в ДТП в Павлодаре
Подозреваемый задержан, по факту угона и кражи возбуждены уголовные дела.
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В Павлодаре мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал служебный автомобиль полиции и вскоре стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, по фактам кражи из магазина и угона служебного автотранспорта возбуждены уголовные дела.
"Подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, после совершения кражи и угона он, находясь в состоянии опьянения, совершил ДТП на пересечении улиц Назарбаева и КазПравды. В результате аварии никто не пострадал", - сообщили в полиции.
В ведомстве отметили, что обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе досудебного расследования.
Кроме того, по факту допущения угона служебного автомобиля назначена служебная проверка.
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