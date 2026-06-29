Пьяный мужчина угнал полицейскую машину и попал в ДТП в Павлодаре

В Павлодаре мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал служебный автомобиль полиции и вскоре стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, по фактам кражи из магазина и угона служебного автотранспорта возбуждены уголовные дела.

"Подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, после совершения кражи и угона он, находясь в состоянии опьянения, совершил ДТП на пересечении улиц Назарбаева и КазПравды. В результате аварии никто не пострадал", - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе досудебного расследования.

Кроме того, по факту допущения угона служебного автомобиля назначена служебная проверка.

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