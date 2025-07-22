20 июля в селе Ижевск Аршалынского района во время проведения строительных работ по ремонту школы опрокинулся автокран. Об этом сообщили в районном отделе полиции, передает BAQ.KZ.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако в ходе проверки выяснилось, что водитель спецтехники находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.

Факт зарегистрирован в полиции, водитель привлечён к административной ответственности.

Накануне в Астане на строительной площадке произошёл смертельный инцидент, вечером 18 июля около 20:00 обрушился башенный кран.