Пьяный водитель опрокинул автокран на школу в Акмолинской области
Обошлось без пострадавших.
Сегодня, 15:12
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Сегодня, 15:12Сегодня, 15:12
37Фото: unsplash
20 июля в селе Ижевск Аршалынского района во время проведения строительных работ по ремонту школы опрокинулся автокран. Об этом сообщили в районном отделе полиции, передает BAQ.KZ.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако в ходе проверки выяснилось, что водитель спецтехники находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.
Факт зарегистрирован в полиции, водитель привлечён к административной ответственности.
Накануне в Астане на строительной площадке произошёл смертельный инцидент, вечером 18 июля около 20:00 обрушился башенный кран.
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