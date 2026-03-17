В Казахстане в ближайшее время на рассмотрение Парламента будет внесено пять новых конституционных законов, а также подготовлены изменения в десятки действующих нормативных актов. Об этом заявил Президент страны на торжественной церемонии, посвященной реализации положений новой Конституции, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что страна находится лишь в начале масштабного этапа модернизации государственного устройства.

«Хочу особо отметить: впереди много работы, мы только в начале большого пути всесторонней модернизации нашего государства. Этот путь в условиях колоссальной турбулентности, нестабильности мировой ситуации будет невероятно тернистым, с большим количеством преград и "подводных камней". Но дорогу, какой бы сложной она ни была, может осилить только идущий. Для этого мы все должны проявить несокрушимое общенациональное единство, ответственный и созидательный патриотизм, глубокие знания и профессионализм. Мы должны достичь поставленных целей, мы обязаны победить!», - сказал Глава Государства.

Президент сообщил, что уже подписан указ, определяющий ключевые направления реализации новой Конституции.

«Подписанный мною Указ определяет ключевые направления и меры реализации положений Основного закона. На рассмотрение Парламента в ближайшее время будет внесено пять новых конституционных законов – о Президенте, Курултае, Халық Кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны. Потребуется системное редактирование еще восьми конституционных законов и более 60 законов, включая основополагающие кодексы», - добавил Президент.

По словам Главы Государства, подготовка законодательной базы будет проходить параллельно с политическими процессами.

«Законотворческий процесс будет синхронизирован с предстоящими парламентскими выборами, которые планируется провести до открытия новой сессии. К этому времени необходимо полностью завершить подготовку соответствующей юридической базы», - пояснил Токаев.

Президент отметил, что реформы затронут практически все сферы государственного управления.

«Тотальная трансформация правовой и политической сферы Казахстана продлится в течение всего этого и, возможно, следующего года. Нам предстоит реформировать действующие и создать новые институты власти, структурно и кадрово обновить их. Новые конституционные принципы станут неотъемлемой частью нашего общего бытия на всех уровнях – правовом, экономическом, политическом, общественном», - потыжил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Казахстане торжественно приняли новую Конституцию. В ходе мероприятия обсуждались достижения страны в укреплении правового государства, значение Конституции для стабильности и развития Казахстана, а также дальнейшие шаги по совершенствованию законодательства.