Пять пунктов пропуска появятся в Казахстане в 2025 году
Внедрена электронная очередь CargoRuqsat.
Сегодня, 15:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:16Сегодня, 15:16
147Фото: КГД МФ РК
До конца 2025 года в Казахстане будут запущены пять приграничных пунктов, сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.
"В 2025 году в рамках модернизации приграничных пунктов пропуска запущены "Капланбек", "Атамекен", "Кольжат" и "Алаколь". До конца года будут введены ещё пять что обеспечит модернизацию всех автопереходов на внешнем контуре", - сказал Жумангарин.
Он отметил, что пропускная способность выросла на 25% время прохождения автотранспорта сокращено с девяти до трех часов, внедрена электронная очередь CargoRuqsat.
Ранее стало известно о том, что "Байтерек" профинансировал бизнес на 3,5 трлн тенге.
Самое читаемое
- Закроют ли русскоязычные классы в Казахстане?
- Джей Ло показала казахские украшения и ковер казахстанской художницы
- Дожди и недозрелый хлеб: фермеры Костанайской области спешат начать уборку
- Боли в мышцах, озноб, сыпь: есть ли угроза завоза лихорадки чикунгунья в Казахстан
- В каком состоянии стадионы Казахстана после концерта Джей Ло