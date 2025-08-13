До конца 2025 года в Казахстане будут запущены пять приграничных пунктов, сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

"В 2025 году в рамках модернизации приграничных пунктов пропуска запущены "Капланбек", "Атамекен", "Кольжат" и "Алаколь". До конца года будут введены ещё пять что обеспечит модернизацию всех автопереходов на внешнем контуре", - сказал Жумангарин.

Он отметил, что пропускная способность выросла на 25% время прохождения автотранспорта сокращено с девяти до трех часов, внедрена электронная очередь CargoRuqsat.

Ранее стало известно о том, что "Байтерек" профинансировал бизнес на 3,5 трлн тенге.