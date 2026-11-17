Погода может преподнести водителям неприятный сюрприз: сразу в пяти регионах Казахстана ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. На отдельных участках республиканских трасс видимость ухудшится, а дорожное покрытие станет скользким.

Непогода прогнозируется в Актюбинской, Кызылординской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях, а также в области Улытау.

Водителям рекомендуют не торопиться в пути, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия. Особую осторожность следует проявлять при маневрировании: резкое торможение и перестроение на скользкой дороге могут привести к потере управления.

Читайте также:

Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 17 ноября

Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 17 ноября