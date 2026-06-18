Пять смертей за пять месяцев: почему на шахтах в ВКО и Абайской области продолжают гибнуть рабочие?

За последние пять лет на рудниках ТОО «Востокцветмет» группы компаний KAZ Minerals в Абайской области и ВКО произошло 11 несчастных случаев со смертельным исходом. Пять из них - за неполный 2026 год. Последний инцидент, в результате которого рабочего завалило тоннами руды, вызвал огромный резонанс. Корреспондент BAQ.KZ поговорил с экспертами о причинах промышленных трагедий и выяснил подробности нашумевших случаев.

Смертность падает, но растёт

На промышленных предприятиях Казахстана стало погибать втрое меньше рабочих, а производственный травматизм сократился в четыре раза. С начала года в Казахстане зафиксировано 43 несчастных случая и 12 аварий.

Однако показатели Абайской области и ВКО выбиваются из общей статистики. Среди нашумевших случаев - череда смертей на предприятии «Востокцветмет» группы компаний «KAZMinerals». За пять месяцев 2026 года здесь произошло пять инцидентов со смертельным исходом. Для сравнения - с 2021 по 2024 годы - шесть случаев.

Последний несчастный случай произошёл 30 мая в 20.30 минут на Артемьевской шахте ТОО «Востокцветмет» Восточно-Казахстанской области. Рабочего 1980 года рождения завалило тоннами горной породы. Смерть наступила мгновенно. У него осталось трое детей, один из которых - несовершеннолетний.

На предприятии не стали раскрывать детали происшествия. Как пояснили в пресс-службе, причины и обстоятельства выясняет специально созданная комиссия, которая сейчас проводит расследование на участке.

Мы обратились к коллегам покойного, которые хорошо его знали. Погибшего зовут Рахим Сыздыков.

Мужчине было 46 лет. Он жил в городке Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. Он работал в своём районе на Николаевском руднике села Усть-Таловка. Когда её закрыли, устроился в Артемьевский рудник, на котором и работал до последних дней взрывником участка буро-взрывных работ. Он отдал этой отрасли почти четверть века свой жизни.

Мужчина планировал закончить карьеру и выйти на пенсию в 55 лет. За эти 9 лет он хотел заработать на образование и жильё для детей. В его ближайших планах было купить снаряжение для активного отдыха, чтобы выезжать с сыном на рыбалку.

«В шахте тяжело работать. Нужны характер, здоровье, крепкая психика. У него это было. А кроме того, он очень добрый и ответственный человек. Старался доводить дело до конца. Когда на участке было очевидно опасно, он останавливал работы. В коллективе его уважали и ценили», - рассказывают соратники погибшего взрывника.

Мужчина заряжал заряд в 14-метровой камере. При буро-взрывных работах произошло отслоение горной массы и на него сошла кровля. По оценке шахтёров, на погибшего упало больше 10 тонн руды.

«Там был второй человек. Оператор техники. Он остался жив», - уточнили его коллеги по подземному цеху.

Виноватых ищут

Помимо Актогая, Бозшаколя и кыргызского Бозымчака в группу компаний KAZMinerals входит ТОО «Востокцветмет». Предприятие работает в Абайской и Восточно-Казахстанской областях. В её состав входит Иртышская, Артемьевская шахты и Николаевская обогатительная фабрика в ВКО, а также Орловская шахта и Орловская обогатительная фабрика в области Абай.

С начала 2026 года на шахтах погибли пять работников предприятия ТОО «Востокцветмет». Только в мае на Артемьевской шахте погибли два человека. Предварительная причина - проведение горных работы с нарушением проектной документации и при неудовлетворительной организации работ.

Всего на предприятии работает больше 6,1 тысячи сотрудников. За 2025 год они добыли 2,5 млн. тонн руды, которую впоследствии переработали в медь, цинк, а также в попутные золото, серебро и свинец. Прибыль компании за прошлый год составила 70 млрд. тенге.

Чаще всего несчастные случаи в шахтах происходят во время крепления и бурения.

Мы обратились в KAZMinerals с вопросом о мерах, предпринимаемых для безопасности персонала, задействованного в подземных работах.

«В условиях подземного горного производства повышенным рискам подвержены все работники, непосредственно занятые на производственных участках. Поэтому компания рассматривает безопасность как общую задачу для всех производственных подразделений, а не как вопрос отдельных профессий. Затраты компании на обеспечение охраны труда и промышленной безопасности в 2025 году составили 10 млрд. тенге, на 2026 год - около 15 млрд тенге. При этом сегодня для компании принципиально важно не обсуждение финансовых показателей, а вопросы безопасности. Произошедшие несчастные случаи - это трагедия для семей наших коллег и для всего коллектива предприятия», - рассказали в пресс-службе компании.

По данным компании, алгоритм техники безопасности включает ежесменное обследование рабочих смен инженерно-техническим персоналом, ежегодно осуществляется независимый аудит. В 2026 году он уже прошёл.

«Проводится визуальный осмотр за состоянием крепления горных выработок, с ведением специальных журналов, актов обследования в бумажном и электронном виде. Во время смены производится идентификация опасности и рисков на рабочем месте при посещении шахты, при выявлении несоответствия - работы останавливаются», - рассказали в пресс-службе компании.

Почему 30 мая не были остановлены работы? И почему человек оказался под завалами тонн горной породы? Сейчас это выясняет комиссия. Между тем, по словам рабочих, заработная плата не соответствует риску, которому они подвергаются каждый день.

Средняя заработная плата по ТОО «Востокцветмет» составляет около 580 тысяч тенге. Проходчики, крепильщики, взрывники, машинисты ПДМ в среднем зарабатывают около миллиона тенге без учёта отчислений, рассказали на предприятии. Между тем, сами рабочие говорят о различных взысканиях и установленных планах, выполнить которые порой невозможно. Поэтому нередко мужчинам приходится оставаться на подработку.

Сейчас на предприятии «Востокцветмет» проходит расследование, специальная комиссия выявляет уровень ответственности должностных лиц и разрабатывает меры в отношении них. Уже сейчас с рядом должностных лиц расторгнуты трудовые договора и произведены кадровые изменения. Однако не все работники согласны с этими увольнениями.

Причины и факторы риска

По мнению кандидата технических наук, эксперта по охране труда и промышленной безопасности Ербола Дюсембина главная проблема отрасли - разрыв между формальным соблюдением требований и фактическим поведением на рабочих местах. На бумаге может быть всё: инструкции, журналы, наряды-допуски, обучение. Но если на участке сохраняется спешка, усталость, недостаточный контроль, износ оборудования или давление производственного плана, риск несчастного случая остаётся высоким.

«Поэтому я бы оценивал уровень не только по наличию систем, а по результату: сколько опасных ситуаций выявляется заранее, насколько быстро устраняются нарушения, есть ли право работника остановить опасную работу, как реагирует руководство на сообщения о рисках», - отмечает Ербол Дюсембин.

По его словам, несчастный случай редко происходит из-за одной ошибки. Чаще - это цепочка факторов: опасная производственная среда, техническое состояние оборудования, организационные упущения и действия работников.

Отдельно эксперт выделяет организационные причины: слабый контроль со стороны мастеров и начальников участков, формальное проведение инструктажа, несвоевременный ремонт техники, отсутствие качественной оценки рисков перед сменой, усталость работников, переработки.

Нередко в формулировках и оценках заключений по итогам расследований фигурирует фраза «человеческий фактор». Но эксперт считает, что это упрощённый подход.

«Работник действительно может нарушить инструкцию, но вопрос в том, почему это стало возможным: его не обучили, не проконтролировали, поставили в условия спешки, дали неисправное оборудование, допустили к работе без оценки риска или создали культуру, где опасное поведение стало нормой. Поэтому человеческий фактор часто является последним звеном, а не первопричиной. За ним могут стоять системные причины: слабая организация работ, недостаточный надзор, неэффективное обучение, неудобные или невыполнимые инструкции, отсутствие технических барьеров. Технические неисправности также редко возникают внезапно. Обычно им предшествуют износ, отсутствие планового ремонта, пропущенные проверки, жалобы работников», - рекомендует наш собеседник.

Особо опасны ситуации, когда работник «привык» к риску. Например, он ежедневно проходит рядом с техникой, работает рядом с движущимися механизмами или заходит в зону, где не должно быть людей.

Жизнь или план!

Ещё один ключевой фактор, о котором не любят говорить в административных кругах шахт и промышленных предприятий - это стремление выполнить производственный план.

«Если производственный план воспринимается как приоритет выше безопасности, то на местах появляются компромиссы: «быстрее закончим», «не будем останавливать оборудование», «потом оформим документы», «сейчас некогда ждать ремонтную службу». Формально ни одно предприятие не скажет, что план важнее жизни людей. Но на практике важно смотреть, как принимаются решения в критических ситуациях. Останавливают ли работу при угрозе? Поощряют ли работников за сообщение об опасности? Не наказывают ли мастера за простой, если он остановил опасную работу? Безопасность должна быть встроена в KPI руководителей», - уверен Ербол Дюсембин.

И третья ошибка по мнению эксперта – это не учитывать предшествующие сигналы: мелкие инциденты, жалобы работников, повторяющиеся замечания. Обычно крупной аварии всегда предшествуют предупреждения, но система их не слышит.