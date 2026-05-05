На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону и ситуации с модернизацией теплоэлектроцентралей, передает BAQ,kz.

По его словам, пять ТЭЦ по-прежнему остаются в "красной зоне".

Какие ТЭЦ остаются проблемными

Как сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, в числе проблемных объектов:

ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК" (Мангистауская область)

ТЭЦ-1 ГКП "Теплокоммунэнерго" (область Абай)

Уральская ТЭЦ АО "Жайыктеплоэнерго" (ЗКО)

ТЭЦ ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" (Кызылординская область)

ТЭЦ АО "Таразэнергоцентр" (Жамбылская область)

Когда объекты выведут из "красной зоны"

По словам Есимханова, по каждой станции утверждены планы работ совместно с акиматами. Ремонтная кампания находится на еженедельном контроле, а финансирование увеличено на 40%.

При сохранении текущих темпов все объекты планируется вывести из "красной зоны" до конца года.

Ранее сообщалось, что восемь ТЭЦ вышли из зоны риска.