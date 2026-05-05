Пять ТЭЦ остаются в "красной зоне" в Казахстане

Премьер-министр Казахстана отметил риски в подготовке к зиме: ряд теплоэлектроцентралей остаются в проблемной зоне, несмотря на проводимую модернизацию.

На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону и ситуации с модернизацией теплоэлектроцентралей, передает BAQ,kz.

По его словам, пять ТЭЦ по-прежнему остаются в "красной зоне".

Какие ТЭЦ остаются проблемными

Как сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, в числе проблемных объектов:

  • ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК" (Мангистауская область)
  • ТЭЦ-1 ГКП "Теплокоммунэнерго" (область Абай)
  • Уральская ТЭЦ АО "Жайыктеплоэнерго" (ЗКО)
  • ТЭЦ ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" (Кызылординская область)
  • ТЭЦ АО "Таразэнергоцентр" (Жамбылская область)

Когда объекты выведут из "красной зоны"

По словам Есимханова, по каждой станции утверждены планы работ совместно с акиматами. Ремонтная кампания находится на еженедельном контроле, а финансирование увеличено на 40%.

При сохранении текущих темпов все объекты планируется вывести из "красной зоны" до конца года.

Ранее сообщалось, что восемь ТЭЦ вышли из зоны риска.

