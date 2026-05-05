Пять ТЭЦ остаются в "красной зоне" в Казахстане
Премьер-министр Казахстана отметил риски в подготовке к зиме: ряд теплоэлектроцентралей остаются в проблемной зоне, несмотря на проводимую модернизацию.
Сегодня 2026, 11:08
На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону и ситуации с модернизацией теплоэлектроцентралей, передает BAQ,kz.
По его словам, пять ТЭЦ по-прежнему остаются в "красной зоне".
Какие ТЭЦ остаются проблемными
Как сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, в числе проблемных объектов:
- ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК" (Мангистауская область)
- ТЭЦ-1 ГКП "Теплокоммунэнерго" (область Абай)
- Уральская ТЭЦ АО "Жайыктеплоэнерго" (ЗКО)
- ТЭЦ ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" (Кызылординская область)
- ТЭЦ АО "Таразэнергоцентр" (Жамбылская область)
Когда объекты выведут из "красной зоны"
По словам Есимханова, по каждой станции утверждены планы работ совместно с акиматами. Ремонтная кампания находится на еженедельном контроле, а финансирование увеличено на 40%.
При сохранении текущих темпов все объекты планируется вывести из "красной зоны" до конца года.
Ранее сообщалось, что восемь ТЭЦ вышли из зоны риска.