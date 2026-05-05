По итогам прошедшего отопительного сезона восемь ТЭЦ вышли из зоны риска, сообщил на заседании Правительства вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает BAQ.KZ.

"Технологические нарушения на электрических сетях сократились на 12%, на станциях – на 15%. Число случаев несоблюдения температурного графика теплосетей уменьшилось в 3 раза. По итогам сезона улучшен рейтинг ТЭЦ: 5 объектов вышли из "красной" зоны в "желтую", еще 3 перешли из "желтой" в "зеленую", - сообщил вице-министр.

Он подчеркнул, что отопительный сезон 2025-2026 годов завершен в стабильном режиме без крупных технологических нарушений.

По его словам, в прошлом году финансирование ремонтных работ на электростанциях было увеличено на 6%, достигнув 348 млрд тенге. На тепловых сетях объем вложений вырос на 16% до 129 млрд тенге. Проведен капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.

В электросетях отремонтировано 17 тыс. км линий и 420 подстанций, также реконструировано 323 км теплосетей. Данные меры позволили снизить износ оборудования электростанций до 53%, электрических сетей – до 66,2%, тепловых сетей - до 50%.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана направит около 1,8 млрд тенге на повышение надежности теплоснабжения города Риддер. Средства выделены из резерва в рамках реализации поручений Президента Касым-Жомарт Токаев.

