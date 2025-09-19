Главный тренер "Спортинга" Руи Боржис подвел итоги матча против алматинского "Кайрата" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который завершился уверенной победой лиссабонцев со счетом 4:1, передает BAQ.kz со ссылкой на abola.pt.

Специалист признал, что второй тайм его команда начала неудачно, позволив сопернику взять инициативу и почувствовать уверенность. Однако, по его словам, затем последовал очень сильный отрезок — около пятнадцати минут, когда "Спортинг" действовал на высоком уровне, доминировал на поле, принимал быстрые и качественные решения, что и позволило добиться комфортного преимущества в счете.

Руи Боржис отметил, что этот матч был важным, прежде всего, с точки зрения результата — старт турнира, особенно домашняя игра, всегда имеет особое значение. Он также обратил внимание на спад в последние десять минут, когда команда стала менее настойчивой, что и позволило "Кайрату" забить гол престижа.

Тренер похвалил своих подопечных за динамику и интенсивность, выделил Суареса и Фотиса, а также отметил хорошую игру молодежи, в частности Куанды. Кроме того, Боржис выразил удовлетворение возвращением Куарезмы в стартовый состав, подчеркнув, что это важно как для самого игрока, так и для команды в целом.

Напомним, 30 сентября "Кайрат" встретится с мадридским "Реалом"