Пылевой вихрь заметили жители Мангистауской области
Подобные пылевые вихри возникают в жаркую и малооблачную погоду.
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Жители Мангистауской области сняли на видео пылевой вихрь, который прошел по улицам села Таучик Тупкараганского района.
Как сообщает Lada.kz, кадры необычного атмосферного явления появились в социальных сетях 27 июня. На видео запечатлен высокий столб пыли, перемещающийся по территории населенного пункта. Когда именно была сделана запись, не уточняется.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало. По данным ведомства, обращений на единый номер экстренных служб 112 в связи с данным явлением не зарегистрировано.
Специалисты отмечают, что подобные пылевые вихри возникают в жаркую и малооблачную погоду, когда поверхность земли сильно прогревается. Из-за резкого перепада температур формируются воздушные потоки, которые поднимают в воздух пыль и песок.
Как правило, такие атмосферные явления имеют локальный характер и не отличаются большой разрушительной силой.
Напомним, ранее четыре человека пострадали из-за упавшего дерева в Алматинской области.
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